E' un Arezzo che non muore mai Vittoria da grande squadra | prosegue la marcia verso la B

Arezzo ha ottenuto una vittoria importante in una partita difficile contro il Campobasso. La squadra ha affrontato numerosi ostacoli, tra cui le assenze di alcuni giocatori e il divieto di trasferta per i tifosi. Nonostante le sfide, l'Arezzo ha dimostrato carattere e determinazione, mantenendo vivo il sogno di avvicinarsi alla promozione in Serie B.

VITTORIA DA GRANDE SQUADRA - Il valore dell’avversario, le scorie della sconfitta con la Ternana, il riavvicinamento dell’Ascoli, qualche assenza pesante e il divieto di trasferta per i tifosi: quella di Campobasso era una gara cruciale per l'Arezzo, una trappola insidiosa che Cristian Bucchi, e la squadra con lui, hanno disinnescato con il piglio dei grandi. Il risultato finale, il nono 1-0 della stagione, dice molto sulla forza degli amaranto. Così come dice molto il fatto che Venturi abbia chiuso per la diciassettesima volta con la porta inviolata. I numeri non mentono mai. PARTITONA - Coppolaro è stato protagonista di una prestazione extralarge, efficace sia in difesa che quando ha dovuto spingere. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

