Lucchese Juniores | 2-1 un gol all’ultimo respiro verso la vetta

La Lucchese Juniores ha vinto 2-1 contro il Valdottavo grazie a un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra ha mostrato determinazione nel tentativo di avvicinarsi alla vetta del campionato provinciale. Un successo che rafforza la fiducia del gruppo e accelera il cammino verso le zone alte della classifica. La partita si è accesa negli ultimi istanti, quando un’azione rapida ha portato alla rete vincente. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

La Lucchese Juniores non molla: un passo verso la vetta nel match contro il Valdottavo. La Lucchese juniores ha ottenuto una vittoria significativa nel campionato provinciale, superando il Valdottavo con un punteggio di 2-1. Questo successo permette ai rossoneri di restare in scia alla capolista, distanziandola di un solo punto in classifica. L'incontro, disputato sul campo della Lucchese, è stato caratterizzato da un'intensa battaglia a centrocampo e da una grande determinazione da parte di entrambe le squadre. La partita si è sbloccata nel primo tempo grazie alla rete di Riccardo Chiesa, che ha portato in vantaggio la Lucchese.