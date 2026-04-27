Aree agricole di pregio sotto attacco | difendiamo la terra e il cibo dall’inquinamento

Le campagne agricole di pregio stanno affrontando una minaccia legata alla possibile realizzazione di una nuova discarica, il progetto Formica Ambiente. Un rappresentante di un’associazione di agricoltori ha espresso preoccupazione riguardo all’impatto ambientale e alla tutela dei terreni, sottolineando l’importanza di difendere il territorio dall’inquinamento. La questione riguarda la salvaguardia di aree che producono cibo e ospitano biodiversità, ora sotto pressione.

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Antonio Macchia, presidente Alpaa Puglia sul progetto riguardante la nuova discarica Formica Ambiente Le nostre campagne, custodi silenziose di biodiversità, lavoro e identità, sono oggi sotto una pressione che non possiamo più ignorare. Da anni questi.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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