Gravi danni a produzioni agricole di pregio

Nel corso del 2023 e 2024 si sono verificati eventi calamitosi che hanno interessato diverse aree del territorio, causando gravi danni alle produzioni agricole di pregio. Le zone interessate sono state soggette a allagamenti e altri fenomeni naturali che hanno compromesso la stabilità delle coltivazioni e la sicurezza delle attività agricole. Si registrano preoccupazioni espresse riguardo al Piano di Assetto Idrogeologico (Pai) e alle aree più vulnerabili, con domande ripetute su come prevenire futuri danni.

C’è molta preoccupazione riguardo al Pai e alle aree allagabili. Dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio nel 2023 e 2024 per ciascun territorio interessato gli interrogativi e le preoccupazioni che si registrano sono le stesse. E sono emerse anche nell’ultimo incontro che si è svolto di recente nella tecnostruttura del campo sportivo parrocchiale, organizzato dal Comitato Montone – via Corleto, formato dai residenti delle frazioni di Pieve Corleto, Reda, Albereto e Prada, già interessate dalle esondazioni del fiume Montone, con la preseza del geologo Riccardo Galassi. La perimetrazione delle aree allagabili recepisce la Direttiva Alluvioni della comunità europea.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Gravi danni a produzioni agricole di pregio" Notizie correlate "Proteggere produzioni agricole Made in Italy", sì a odg in Comune a BariPer la Coldiretti Puglia, diverse nome europee "risultano inadeguate e carenti a evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che... Maltempo in Molise: guida per chiedere i danni alle aziende agricoleLa Regione Molise ha ufficialmente aperto le procedure per gestire i danni causati dalle precipitazioni estreme che hanno colpito il territorio tra... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gravi danni a produzioni agricole di pregio; Ucraina, almeno 17 morti in uno dei più gravi attacchi russi da inizio anno; Venezia, attacco cyber al sistema anti-allagamento di Piazza San Marco; Danni gravi. Colpite le piattaforme di estrazione Ripararle sarà lungo e costoso. Gravi danni a produzioni agricole di pregioIl Pai prevede un’area allagabile per il Montone tra Pieve Corleto e Reda. Le preoccupazioni dei cittadini: Pendenze non considerate ... ilrestodelcarlino.it Coldiretti, gravi danni diffusi alle aziende agricole in CalabriaIl maltempo che sta colpendo la Calabria ha provocato gravi ripercussioni sul comparto agricolo regionale con danni alle colture e alle strutture aziendali in diverse aree del territorio, da Reggio ... ansa.it Firenze, bimbo soffocò durante l’allattamento in ospedale e subì gravi danni: chiesto rinvio a giudizio per medici e infermieri: Qualcosa andò storto nelle manovre di allattamento praticate dai sanitari e il piccolo, nato appena quattro giorni prima, cominciò a soff - facebook.com facebook Droni iraniani hanno colpito infrastrutture petrolifere in Kuwait, causando gravi danni e incendi, con possibili effetti sulle forniture globali di petrolio già sotto pressione per il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. @CostanzaSpocci x.com