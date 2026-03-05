Nel Golfo, dove si trovano importanti riserve di petrolio, l’acqua rappresenta la risorsa più preziosa, soprattutto in un’area sotto attacco dall’Iran. Nonostante la presenza di giacimenti energetici, è l’acqua a diventare un elemento cruciale per la sopravvivenza della regione. La tensione tra i paesi coinvolti aumenta mentre si affronta una crescente scarsità di questa risorsa vitale.

Può sembrare un paradosso in una regione che concentra alcune delle più grandi riserve energetiche del pianeta. Eppure, mentre il mondo osserva con attenzione le rotte del greggio e i rischi per le infrastrutture petrolifere in mezzo al caos prodotto dall’operazione israelo-americana contro l’Iran, e dalla reazione degli ayatollah, la vulnerabilità più profonda dei Paesi del Golfo riguarda qualcosa di molto più elementare: l’accesso all’acqua potabile. Da decenni questa fragilità è nota agli analisti strategici. Già negli anni Ottanta la Cia segnalava nei propri rapporti che diversi governi della regione consideravano l’acqua addirittura più importante del petrolio per la stabilità nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nel Golfo sotto attacco dall’Iran la risorsa più preziosa non è il petrolio. È l’acqua

