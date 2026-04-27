Area Sismica al Lupo un finale di stagione pirotecnico con due concerti
Venerdì 1 e domenica 3 maggio la 36ª stagione di Area Sismica si chiude con due concerti di levatura internazionale. Venerdì 1 maggio ecco infatti i Lavish Joy, cui segue, domenica 3 maggio, il trio composto da Jim O’Rourke, Christian Fennesz e Eiko Ishibashi. Senza i vincoli dei paradigmi tonali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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