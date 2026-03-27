Venerdì 3 aprile, Area Sismica ospiterà in prima mondiale il nuovo progetto del trombettista statunitense Rob Mazurek, intitolato

Venerdì 3 aprile la stagione di Area Sismica ospita in prima mondiale assoluta il nuovo progetto del trombettista statunitense Rob Mazurek "Earth Sun Sky Cloud", che eseguirà per la prima volta dal vivo la composizione The Desert Suite. Mazurek torna dunque in Romagna dopo il sold-out del 2024 al Teatro Bonci di Cesena, allora con la sua Exploding Star Orchestra. Ricordiamo che da questa trentaseiesima stagione Area Sismica trasferisce le Rassegne di Musiche Extra-Ordinarie e Musica Inaudita negli spazi di Lupo, lo stabilimento balneare con annessa sala concerti di Lido di Savio, in provincia di Ravenna. Rassegna Musiche Extra-Ordinarievenerdì 3 aprile – ore 21. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Il nuovo progetto di Rob Mazurek in prima mondiale ad Area Sismica

Articoli correlati

Terremoto ad Asciano. “Il più forte nel 1995 ma l’area non è sismica . A Orciano fece danni”Pisa, 5 gennaio 2026 – Qualcuno ha sentito anche un “boato”, altri “tremare il divano”.

Area Sismica presenta We3+, il jazz sciamanico degli anni Settanta a Lido di SavioPer la Rassegna Musiche Extra-Ordinarie, domenica 11 gennaio Area Sismica ospita, negli spazi di Lupo Beach a Lido di Savio, i We3+.