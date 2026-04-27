Il 21 maggio 2025, l'assistente arbitrale Domenico Rocca ha presentato un esposto alla Procura della FIGC. La comunicazione riguarda questioni legate alla commissione arbitrale e ha provocato reazioni all’interno del mondo del calcio nazionale. La vicenda coinvolge anche la Commissione Arbitrale Nazionale e il presidente della FIGC, che si trova sotto scrutinio. Al momento, non sono state diffuse ulteriori dettagli sulle accuse o sui risvolti dell’indagine.

? Cosa sapere L'assistente Domenico Rocca ha presentato un esposto alla Procura Figc il 21 maggio 2025.. L'inchiesta di Giuseppe Chinè riguarda la gestione delle valutazioni tecniche e del designatore Rocchi.. Il 21 maggio 2025 la Procura Figc ha ricevuto un esposto che minaccia di scuotere le fondamenta del sistema arbitrale italiano, firmato da Domenico Rocca, assistente della CAN classe 1985 originario di Pizzo. Il documento, che ha innescato l’indagine guidata dal capo della Procura Giuseppe Chinè, mette sotto accusa la gestione dei vertici e l’integrità delle valutazioni tecniche, portando alle porte un terremoto che coinvolge direttamente il designatore Gianluca Rocchi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitri, terremoto in FIGC: l’esposto che scuote la CAN e Rocchi

Notizie correlate

Terremoto Arbitri: avviso di garanzia per Gianluca RocchiUn terremoto giudiziario colpisce i vertici del calcio italiano: la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, attuale...

Terremoto arbitri: Rocchi si autosospende per salvare il CAN? Cosa sapere Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore arbitrale questo 25 aprile 2026.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Procura della Figc ci ripensa: chiesti atti a Milano. Ecco come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva; Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: Ho sempre agito correttamente; Terremoto nel calcio italiano, indagato Rocchi, capo degli arbitri; Caso Rocchi, parla il procuratore FIGC Chinè: Ricostruzioni sull’inchiesta arbitri non veritiere e fantasiose.

Rocchi, cosa rischia l’Inter? La FIGC sarà commissariata? Chi designerà gli arbitri? Tutte le risposteIl caso Rocchi è esploso e il mondo del calcio è nuovamente nella bufera. Ora sul tavolo ci sono tanti interrogativi a partire dal commissariamento della FIGC. fanpage.it

Commissariamento FIGC, nuova ombra sul calcio italiano dopo lo scandalo arbitri in Serie A: i precedenti nel nostro Paese e all’esteroCommissariamento FIGC, nuova ombra sul calcio italiano dopo lo scandalo arbitri in Serie A: i precedenti nel nostro Paese e all'estero ... calcionews24.com

Bufera sugli arbitri, Rocchi si difende. L’Inter: «Siamo estranei» x.com

BUFERA SUGLI ARBITRI | "Sono tranquillo. L'Inter è estranea e lo sarà anche in futuro". Così il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta. "L'inchiesta Noi apprendiamo tutto dalla stampa. noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi". - facebook.com facebook