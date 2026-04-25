Terremoto arbitri | Rocchi si autosospende per salvare il CAN

Il 25 aprile 2026, Gianluca Rocchi ha deciso di autosospendersi dal ruolo di designatore arbitrale. La misura arriva in seguito a un terremoto nel mondo degli arbitri, che ha coinvolto anche questa figura. La decisione è stata presa per tutelare l'immagine e l'integrità dell'intera commissione arbitrale. La situazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della sospensione.

? Cosa sapere Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore arbitrale questo 25 aprile 2026.. La decisione tutela il gruppo CAN dalle indagini giudiziarie che coinvolgono Gervasoni.. Gianluca Rocchi ha comunicato la propria autosospensione con effetto immediato per evitare che le indagini giudiziarie in corso possano colpire il gruppo CAN e compromettere l’operatività del sistema arbitrale italiano. La decisione, maturata dopo un confronto con l’AIA, scuote le fondamenta del calcio nazionale in questo sabato 25 aprile 2026. Il designatore degli arbitri ha scelto di allontanarsi dal proprio ruolo per garantire che il procedimento legale possa proseguire senza che si verifichino ulteriori tensioni o condizionamenti esterni verso i colleghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terremoto arbitri: Rocchi si autosospende per salvare il CAN Notizie correlate Arbitri nella bufera: Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, si autosospende. So...AGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore CAN: terremoto nel calcio italiano dopo l’indagine della Procuradi Lorenzo VezzaroRocchi: la decisione immediata del responsabile degli arbitri per tutelare l’AIA in seguito alle accuse di frode sportiva Un vero e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Giappone lancia allerta per possibile maxi terremoto nel nord; Troppi camper posteggiati in strada. Pagina 3 | Rocchi indagato, si autosospende! Arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var, terremoto Serie AIl designatore degli arbitri di Serie A e Serie B sarebbe finito sotto accusa, con diverse partite sotto la lente d'ingrandimento: la situazione ... tuttosport.com Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca RocchiL'accusa è 'concorso in frode sportiva'. L'inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero ... huffingtonpost.it Rocchi indagato, si autosospende! "Arbitri graditi all'Inter" e "pressioni al Var": terremoto Serie A shorturl.at/j90J8 x.com Rocchi indagato, si autosospende! "Arbitri graditi all'Inter" e "pressioni al Var": terremoto Serie A https://shorturl.at/j90J8 - facebook.com facebook