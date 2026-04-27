L'Associazione italiana arbitri ha annunciato che Dino Tommasi sarà il nuovo designatore per la Serie A e B, sostituendo Rocchi. La nomina avrà effetto almeno fino alla fine della stagione 2025-2026. La scelta è stata comunicata dall'Aia, che ha deciso di affidare a Tommasi questo incarico temporaneo. La decisione riguarda le competizioni di massimo e secondo livello del calcio professionistico italiano.

ROMA – Dino Tommasi è il nome scelto dall’Aia, l’Associazione italiana arbitri, per ricoprire, almeno fino a fine stagione 2025-2026, il ruolo di designatore di Serie A e B. La scelta è arrivata dopo l’autosospensione da parte del titolare del ruolo, Gianluca Rocchi, tra gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano. Tommasi, 50 anni il prossimo 6 maggio, è arbitro dal 1993, quando di anni ne aveva 17. Un’importante gavetta come fischietto della sezione di Bassano del Grappa lo ha portato, in Lazio-Udinese del 15 marzo 2008, a dirigere la prima di 54 gare in Serie A. L’ultima è stata Fiorentina-Parma nella primavera del 2015, sette anni dopo il suo esordio nel massimo campionato.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arbitri: Aia sceglie Tommasi per sostituire Rocchi come designatore fino a fine stagione

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