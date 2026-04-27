Aquinum torna in luce | visite gratuite per scoprire la città romana

Dal 25 aprile, l’area archeologica di Aquinum riapre al pubblico grazie a visite gratuite organizzate dal sindaco di Castrocielo. L'iniziativa permette ai visitatori di esplorare i resti della città romana e conoscere meglio il patrimonio storico della zona. L'accesso sarà aperto a tutti senza costi, offrendo un’occasione per scoprire le tracce del passato in modo diretto e senza prenotazione.

? Cosa sapere Il sindaco di Castrocielo apre l'area archeologica di Aquinum con visite gratuite dal 25 aprile.. Il progetto Terre di Aquinum valorizza i resti di terme e teatro per la comunità.. Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione, ha annunciato l’apertura al pubblico dell’area archeologica di Aquinum tramite un ciclo di visite guidate gratuite che coinvolgerà cittadini e appassionati nei prossimi fine settimana. L’iniziativa, denominata Aquinum: memorie di pietra e di acqua, nasce all’interno del più ampio progetto Terre di Aquinum. L’obiettivo dichiarato dall’amministratore locale è quello di offrire una possibilità preziosa per entrare in contatto con un patrimonio di immenso valore, capace di svelare le radici profonde del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aquinum torna in luce: visite gratuite per scoprire la città romana Notizie correlate Torna "Insieme per la vita": le visite senologiche gratuite a cura del dottor IannaceSi terrà il 17 febbraio, l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche... Mostra su Giovanni Pisano: nuove occasioni in città, visite gratuite e conferenza aperta a tuttiNuovi appuntamenti a febbraio 2026 dato il grande successo di pubblico, più l'incontro 'Attualità e inattualità di uno scultore.