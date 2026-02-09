Torna Insieme per la vita | le visite senologiche gratuite a cura del dottor Iannace

Da salernotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 febbraio torna “Insieme per la Vita”, l’iniziativa che offre visite senologiche gratuite. Organizzata dall’associazione “Noi in Rosa aps”, questa giornata permette alle donne di sottoporsi a controlli senza costi. Il dottor Carlo Iannace, esperto senologo, torna a mettere a disposizione il suo tempo per aiutare chi ha bisogno di controlli preventivi. L’appuntamento si ripete ogni anno, puntuale, per sensibilizzare e prevenire problemi di salute.

Si terrà il 17 febbraio, l'iniziativa “Insieme per la Vita”, promossa dall’associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, senologo. L'evento avrà inizio alle ore 17 e si svolgerà nei locali di Via A. Falvo n. 21, presso la.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Insieme per la vita

"Insieme per la Vita": ultimo appuntamento 2025 con la prevenzione, visite senologiche gratuite il 2 dicembre

Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaio

Il 9 gennaio a Salerno si terranno visite senologiche gratuite, offrendo un’opportunità di prevenzione del tumore al seno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Insieme per la vita

Argomenti discussi: Torna il premio LeggiAmo a scuola: guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalità; Acqua dell’Elba e Fondazione Meyer insieme per l’ospedale pediatrico di Firenze; Stefano Bollani torna dopo cinque anni al Festival Tener-a-mente con l'imperdibile concerto-evento TUTTA VITA LIVE Lunedì 6 luglio, all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera; Fiera Milano torna da investire nel vino, insieme ad Excellence Sidi: ecco Wine Prime.

torna insieme per laTorna Insieme per la vita: le visite senologiche gratuite a cura del dottor IannaceSi terrà il 17 febbraio, l'iniziativa Insieme per la Vita, promossa dall’associazione Noi in Rosa aps: ritornano, dunque, le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, ... salernotoday.it

Torna il premio LeggiAmo a scuola: guardia di finanza e scuole insieme per la cultura della legalitàConcorso letterario per le classi quarte delle superiori della provincia di Como: in palio tre premi da 1000, 600 e 400 euro ... quicomo.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.