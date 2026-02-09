Torna Insieme per la vita | le visite senologiche gratuite a cura del dottor Iannace
Il 17 febbraio torna “Insieme per la Vita”, l’iniziativa che offre visite senologiche gratuite. Organizzata dall’associazione “Noi in Rosa aps”, questa giornata permette alle donne di sottoporsi a controlli senza costi. Il dottor Carlo Iannace, esperto senologo, torna a mettere a disposizione il suo tempo per aiutare chi ha bisogno di controlli preventivi. L’appuntamento si ripete ogni anno, puntuale, per sensibilizzare e prevenire problemi di salute.
Si terrà il 17 febbraio, l'iniziativa "Insieme per la Vita", promossa dall'associazione "Noi in Rosa aps": ritornano, dunque, le visite senologiche gratuite effettuate dal dottor Carlo Iannace, senologo. L'evento avrà inizio alle ore 17 e si svolgerà nei locali di Via A. Falvo n. 21, presso la.
"Insieme per la Vita": ultimo appuntamento 2025 con la prevenzione, visite senologiche gratuite il 2 dicembre
Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaio
Il 9 gennaio a Salerno si terranno visite senologiche gratuite, offrendo un’opportunità di prevenzione del tumore al seno.
