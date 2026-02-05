Mostra su Giovanni Pisano | nuove occasioni in città visite gratuite e conferenza aperta a tutti

La mostra su Giovanni Pisano a Pisa sta attirando molti visitatori. Dopo l’apertura il 13 dicembre, l’afflusso di pubblico non si ferma. La mostra offre visite gratuite e una conferenza aperta a tutti, attirando persone di ogni età. È un’occasione per scoprire di più sullo scultore e vedere alcuni frammenti mai esposti prima in città da quasi due secoli.

Nuovi appuntamenti a febbraio 2026 dato il grande successo di pubblico, più l'incontro 'Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento' La mostra 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore' continua a registrare un'ampia partecipazione di pubblico: inaugurata lo scorso 13 dicembre, l'esposizione sta confermando il grande interesse per questo progetto espositivo che ha riportato a Pisa, dopo quasi duecento anni, anche tre frammenti del pergamo (pulpito) giovanneo conservati al Metropolitan Museum of Art di New York. Di fronte all'entusiasmo della comunità locale e al tutto esaurito registrato in pochi giorni per le quattro serate gratuite dedicate ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano nel mese di gennaio, l'Opera della Primaziale Pisana ha deciso di rinnovare l'opportunità istituendo tre nuove date a febbraio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Giovanni Pisano Musei e visite gratuite. Domenica Metropolitana. Tutti i tesori in mostra La Domenica Metropolitana torna domenica 1 febbraio, offrendo ai residenti della Città Metropolitana la possibilità di visitare gratis i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi. Mostra su Giovanni Pisano gratis per residenti e studenti universitari: l'iniziativa dell'Opera della Primaziale L’Opera della Primaziale di Pisa propone un’iniziativa dedicata a residenti e studenti universitari: quattro serate gratuite per visitare la mostra ‘Giovanni Pisano’. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Giovanni Pisano Argomenti discussi: L'incredibile impresa del pulpito di Giovanni Pisano: com'è la mostra di Pisa; Giovanni Pisano. La riscoperta e la memoria di uno scultore; La Madonna della Cintola di Giovanni Pisano lascia Prato per la prima volta dopo sete secoli: sarà restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure; A Milano grande retrospettiva sui Macchiaioli con cento opere. Giovanni Pisano. La riscoperta e la memoria di uno scultoreL’Opera della Primaziale Pisana presenta Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore, una mostra che nell’occasione del centenario della ricollocazione ... quotidiano.net L'Opa apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra di Giovanni PisanoQuattro serate speciali per scoprire Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore al Palazzo dell'Opera del Duomo nei giorni 9, 16, 23 e 30 gennaio 2026. Pisa, 29 dicembre 2025. Un'opportunità per la ... lanazione.it LA MADONNA DELLA CINTOLA DI GIOVANNI PISANO LASCIA LA CATTEDRALE DI PRATO PER ESSERE RESTAURATA DALL'OPIFICIO DELLE PIETRE DURE Un momento storico per il patrimonio artistico pratese: la Madonna della Cintola, capolavoro s facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.