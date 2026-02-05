Mostra su Giovanni Pisano | nuove occasioni in città visite gratuite e conferenza aperta a tutti

La mostra su Giovanni Pisano a Pisa sta attirando molti visitatori. Dopo l’apertura il 13 dicembre, l’afflusso di pubblico non si ferma. La mostra offre visite gratuite e una conferenza aperta a tutti, attirando persone di ogni età. È un’occasione per scoprire di più sullo scultore e vedere alcuni frammenti mai esposti prima in città da quasi due secoli.

Nuovi appuntamenti a febbraio 2026 dato il grande successo di pubblico, più l'incontro 'Attualità e inattualità di uno scultore. Giovanni Pisano nel Novecento' La mostra 'Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore' continua a registrare un'ampia partecipazione di pubblico: inaugurata lo scorso 13 dicembre, l'esposizione sta confermando il grande interesse per questo progetto espositivo che ha riportato a Pisa, dopo quasi duecento anni, anche tre frammenti del pergamo (pulpito) giovanneo conservati al Metropolitan Museum of Art di New York. Di fronte all'entusiasmo della comunità locale e al tutto esaurito registrato in pochi giorni per le quattro serate gratuite dedicate ai residenti della provincia di Pisa e agli studenti dell'Ateneo pisano nel mese di gennaio, l'Opera della Primaziale Pisana ha deciso di rinnovare l'opportunità istituendo tre nuove date a febbraio.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Giovanni Pisano

Musei e visite gratuite. Domenica Metropolitana. Tutti i tesori in mostra

La Domenica Metropolitana torna domenica 1 febbraio, offrendo ai residenti della Città Metropolitana la possibilità di visitare gratis i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi.

Mostra su Giovanni Pisano gratis per residenti e studenti universitari: l'iniziativa dell'Opera della Primaziale

L’Opera della Primaziale di Pisa propone un’iniziativa dedicata a residenti e studenti universitari: quattro serate gratuite per visitare la mostra ‘Giovanni Pisano’.

Ultime notizie su Giovanni Pisano

Argomenti discussi: L'incredibile impresa del pulpito di Giovanni Pisano: com'è la mostra di Pisa; Giovanni Pisano. La riscoperta e la memoria di uno scultore; La Madonna della Cintola di Giovanni Pisano lascia Prato per la prima volta dopo sete secoli: sarà restaurata dall'Opificio delle Pietre Dure; A Milano grande retrospettiva sui Macchiaioli con cento opere.

mostra su giovanni pisanoGiovanni Pisano. La riscoperta e la memoria di uno scultoreL’Opera della Primaziale Pisana presenta Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore, una mostra che nell’occasione del centenario della ricollocazione ... quotidiano.net

L'Opa apre gratuitamente ai residenti e agli studenti la mostra di Giovanni PisanoQuattro serate speciali per scoprire Giovanni Pisano. Memoria di uno scultore al Palazzo dell'Opera del Duomo nei giorni 9, 16, 23 e 30 gennaio 2026. Pisa, 29 dicembre 2025. Un'opportunità per la ... lanazione.it

