Aquila Adesso si guarda al futuro Livi Vogliamo mantenere lo zoccolo duro

L’Aquila Montevarchi ha concluso la stagione 2025-2026 di Serie D con una vittoria di misura contro il Ghiviborgo, ottenuta grazie a un gol di Federico Mencagli, entrato dalla panchina. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 e il match si è giocato nel territorio di Arezzo. Dopo la gara, il tecnico ha dichiarato che si guarda al futuro e si vuole mantenere la base della squadra.

Arezzo, 27 aprile 2026 – L’Aquila Montevarchi chiude il percorso interno della stagione 2025-2026 di Serie D con una vittoria di misura contro il Ghiviborgo, imponendosi per 1-0 grazie alla rete del subentrato Federico Mencagli, al terzo gol in campionato. Un successo che conferma il buon momento della squadra guidata da Simone Marmorini, capace di allungare a 13 partite la striscia di imbattibilità. L’ultimo ko risale infatti allo 0-3 interno contro la capolista e poi vincitrice del campionato Grosseto, lo scorso 18 gennaio. La vittoria interrompe inoltre una serie di cinque pareggi consecutivi e consente ai rossoblù di chiudere il ciclo casalingo con un segnale positivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aquila. Adesso si guarda al futuro. Livi. “Vogliamo mantenere lo zoccolo duro”. Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Conte guarda al futuro: ‘Il progetto Napoli è triennale, vogliamo tornare in Champions’” Allianz Stadium, ricavi spaziali per la Juventus che adesso si guarda intorno. I numeri e la situazione per il futurodi Angelo CiarlettaAllianz Stadium, ci sono ricavi spaziali per la Juventus che adesso si guarda intorno per il futuro. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Aquila, salvezza raggiunta, si guarda al futuro; Aquila Basket Trento, ora è ufficiale: Massimo Cancellieri lascerà la panchina a fine stagione, Alessandro Rossi in pole per sostituirlo; Cicloturismo sportivo, all’Aquila concluso il corso CSI di primo livello per istruttori MTB ed E-Bike; Aquila, ecco Alessandro Rossi: il coach d’oro dell’Under 20 in pole per la panchina. Accordo vicino per il dopo Cancellieri. L’Aquila, al GSSI l’astrofisica Patrizia Caraveo: “Perché vogliamo tornare sulla Luna” https://abruzzosera.it/cultura-e-societa/laquila-al-gssi-lastrofisica-patrizia-caraveo-perche-vogliamo-tornare-sulla-luna/ - facebook.com facebook