Allianz Stadium ricavi spaziali per la Juventus che adesso si guarda intorno I numeri e la situazione per il futuro

La Juventus ha registrato ricavi significativi provenienti dallo stadio di proprietà, l'Allianz Stadium, che rappresentano una fonte importante di entrate. La società ha adottato strategie per valorizzare al massimo questa risorsa e sta valutando possibili sviluppi futuri. I numeri relativi ai ricavi dello stadio vengono ora analizzati per pianificare eventuali investimenti o modifiche nella gestione. La situazione attuale si concentra sulla crescita e sulla sostenibilità economica del club.

di Angelo Ciarletta Allianz Stadium, ci sono ricavi spaziali per la Juventus che adesso si guarda intorno per il futuro. Vediamo insieme i numeri e la situazione. Oltre alla rincorsa verso la Champions League, la Juve è impegnata in un lavoro invisibile ma decisivo per il proprio futuro: il potenziamento dei ricavi legati all’impianto di proprietà. Secondo un’analisi di Tuttosport, il presidente Gianluca Ferrero ha tracciato la rotta, sottolineando la necessità di modernizzare una struttura che ha ormai superato i dieci anni di vita. ULTIMISISME JUVE LIVE Uno dei pilastri del nuovo corso riguarda la sicurezza. Grazie a una rete potenziata di 115 telecamere ad alta definizione, la società garantisce una copertura a 360° per prevenire disordini.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allianz Stadium, ricavi spaziali per la Juventus che adesso si guarda intorno. I numeri e la situazione per il futuro Allianz Stadium — Juventus FC Timelapse Build Notizie correlate Serie A, la Juventus travolge il Napoli: tris bianconero all'Allianz StadiumLa Juventus supera 3-0 il Napoli all'Allianz Stadium nel match valido per la 22a giornata di Serie A e aggancia momentaneamente la Roma al quarto... Juventus-Galatasaray: l’Allianz Stadium sogna la rimonta impossibileLa Juventus di Luciano Spalletti affronta il Galatasaray nella serata di mercoledì 25 febbraio 2026 all’Allianz Stadium, in un match di ritorno dei... Tutti gli aggiornamenti Juventus, l'importanza dell'Allianz Stadium: fra ricavi record e un'eccezione in Italia, la verità sull'ampliamentoL’Allianz Stadium di Torino, stadio di proprietà della Juventus, può essere ampliato? Un approfondimento sulla situazione l’ha fornito Francesco Gianello, Facilities Management Director bianconero, ... calciomercato.com Juventus, parla il business director Paolo Monguzzi: per l’Allianz Stadium obiettivo 100 milioni di ricavi annuiJuventus-Parma aprirà la 14ª stagione dell'Allianz Stadium di Torino. Da un punto di vista dei ricavi l’impianto è una scommessa vinta, come spiega Paolo Monguzzi, Stadium & Consumer Business Director ... milanofinanza.it