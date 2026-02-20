Foppolo-Carona sabato aprono la seggiovia Alpe Soliva e il camposcuola di sci

Sabato 21 febbraio, la seggiovia Alpe Soliva riprende il servizio dopo mesi di inattività, permettendo di raggiungere il comprensorio di Foppolo-Carisole anche dal centro di Carona. La riparazione della seggiovia ha richiesto interventi tecnici e investimenti per garantire maggiore sicurezza e comfort. Con questa riapertura, gli sciatori potranno godere di un accesso più semplice alle piste e al nuovo camposcuola di sci, che sarà operativo da subito. La riapertura rappresenta un passo importante per la stagione in corso.

Apre da sabato 21 febbraio la seggiovia di arroccamento Alpe Soliva che consente di arrivare al comprensorio di Foppolo-Carisole anche dal paese di Carona. Una buona notizia quindi per tutti gli appassionati di sci che vogliono sciare da subito direttamente nella splendida conca di Carisole (dove sono aperte sette piste di varia difficoltà) prima raggiungibile solo salendo con gli impianti di Foppolo. L’apertura della seggiovia di Carisole arriva solo a stagione inoltrata poiché la società di gestione ha potuto prendere in carico l’impianto di risalita solo a da metà dicembre ottemperando, quindi, solo da quel momento a tutte le necessarie manutenzioni anche straordinarie e a imprevisti in corso d’opera.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Foppolo-Carona, apre anche la seggiovia Conca Nevosa Leggi anche: Comprensorio sciistico Foppolo-Carona, al via la riapertura della seggiovia Conca Nevosa Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Foppolo-Carona: apre la seggiovia Alpe Soliva e il camposcuola di sciDA SABATO 21 FEBBRAIO. Così si può raggiungere il comprensorio della Val Carisole anche da Carona. ecodibergamo.it Tutto inizia da una scelta. Quella di muoversi e mettersi in gioco. Le iscrizioni sono aperte Il prossimo passo è il tuo. Iscriviti su oroboesport.it TRAIL DEL CENTENARIO - LOVATO ELECTRIC 21 GIUGNO 2026 FOPPOLO - CARONA 5 - facebook.com facebook