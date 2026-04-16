Aeroporto dell' Umbria | bilancio approvato e proroga tecnica per il Cda uscente

Il Consiglio di amministrazione di Sase, la società responsabile della gestione dell'Aeroporto dell'Umbria, ha approvato un bilancio e ottenuto una proroga tecnica per il suo incarico. La decisione riguarda il mantenimento della gestione del Cda uscente, senza variazioni nelle modalità operative. La proroga permette di continuare le attività di gestione fino a nuove disposizioni, garantendo il funzionamento della struttura aeroportuale.

Arriva la proroga tecnica per il Consiglio di amministrazione di Sase, società che gestisce l'Aeroporto dell'Umbria. L'assemblea degli azionisti di Sase si è riunita in concomitanza con la conclusione del mandato dell'attuale Cda, presieduto dal dottor Antonello Marcucci che proprio pochi giorni.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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