Approvato il bilancio 2025 della Giunta Ferdinandi | la scheda tecnica con entrate uscite e tasse

Il bilancio 2025 della Giunta Ferdinandi è stato approvato con 21 voti favorevoli e 9 contrari. La scheda tecnica allegata al documento mostra entrate e uscite, oltre alle tasse previste. Il rendiconto di gestione evidenzia un quadro in equilibrio, con conti solidi e una gestione prudente. Non sono stati adottati strumenti di indebitamento, e la capacità di pianificazione risulta adeguata per l’anno in corso.

E' stato approvato il rendiconto di gestione 2025 con 21 voti a favore e 9 contrari il rendiconto. Secondo la scheda il quadro generale è quello di un bilancio in equilibrio, con conti solidi, una gestione prudente e senza ricorso all’indebitamento, e una buona capacità di programmare anche per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Approvato il bilancio 2025 della Giunta Proietti: la scheda tecnica con entrate, uscite e tasseE' stato approvato il rendiconto di gestione 2025 con 21 voti a favore e 9 contrari il rendiconto. Previdenza, approvato il bilancio 2025 della Cnpr con un utile di 191,07 mlnL’assemblea dei delegati dell’Associazione Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca, riunitosi in... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Approvato il bilancio 2025 della Giunta Proietti: la scheda tecnica con entrate, uscite e tasse; Approvato il bilancio 2025 della Giunta Proietti: la scheda tecnica con entrate, uscite e tasse.