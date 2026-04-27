Appennino tra Liguria e Piemonte | panorami da sogno e strade critiche

Tra Liguria e Piemonte, l'Appennino offre paesaggi suggestivi lungo i percorsi che collegano Carrega Ligure all’Alessandria, passando per il Monte Antola e la Via del Sale. Queste strade attraversano zone di grande bellezza naturale, ma presentano anche tratti critici che richiedono attenzione. La zona è frequentata sia da escursionisti che da automobilisti, interessati a scoprire le peculiarità di questo tratto di montagna.

? Cosa sapere I percorsi tra Carrega Ligure e l'Alessandria collegano il Monte Antola alla Via del Sale.. Il dissesto del manto stradale appenninico limita la fruizione dei sentieri storici e naturalistici.. Edoardo ha catturato la bellezza infinita dei panorami appenninici vicino a Carrega Ligure, portando l’attenzione su un confine tra l’Alessandria e la Liguria che incanta chi viaggia in due ruote. Il racconto, nato dalla passione per i viaggi dei centauri, evidenzia come queste strade offrano sguardi spettacolari, nonostante le inevitabili criticità legate al manto stradale dissestato. Tra sentieri storici e orizzonti infiniti. Il territorio che circonda il borgo non si esaurisce nel semplice asfalto da percorrere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino tra Liguria e Piemonte: panorami da sogno e strade critiche Notizie correlate Leggi anche: Allarme Peste Suina: 2.000 casi tra Piemonte e Liguria, crisi aperta Sport e turismo sul Promontorio. Torna la ’mitica’ Gran Fondo. Sentieri tecnici e panorami da sognoMONTE ARGENTARIO Porto Santo Stefano si prepara a vivere la diciannovesima "Granfondo dell’Argentario", domenica 29 marzo torna sul territorio la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 87° Giro dell'Appennino, torna la storica corsa ciclistica organizzata dall'Us Pontedecimo; Peste suina, il Piemonte alla Liguria: Serve contenere i cinghiali sull'Appennino; Giro dell’Appennino, non solo sport: consulti medici gratuiti e incontro con esperti in Piazza Rossetti; Giro dell'Appennino 2026: percorso, orari di passaggio, arrivo a Genova e cronotabella. Giro dell’Appennino 2026, Crescioli trionfa: primo successo tra i professionistiGiro dell’Appennino 2026: Ludovico Crescioli vince davanti a Pesenti e Pozzovivo. Primo successo tra i professionisti. ligurianotizie.it Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionistaDoppietta Team Polti VisitMalta con Pesenti secondo. Terzo Pozzovivo nella corsa da 196 km tra Appennino e arrivo in città ... genovatoday.it L’Appennino Reggiano offre un’ampia varietà di percorsi in un territorio tutto da scoprire: dai monti dell’alto crinale, ai laghi, fino ai castelli delle terre matildiche. Scegli il tuo itinerario preferito su Appennino Reggiano Bike https://www.appenninoreggiano - facebook.com facebook Giro dell’Appennino 2026, doppietta Polti VisitMalta: Ludovico Crescioli vince su Thomas Pesenti, terzo Domenico Pozzovivo x.com