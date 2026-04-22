Negli ultimi tempi, il numero di casi di Peste Suina Africana tra Piemonte e Liguria ha superato quota 2.000, con un incremento continuo. La diffusione del virus ha coinvolto diverse zone e le autorità cercano di contenere l’epidemia. La situazione si mantiene sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità sanitarie monitorano l’andamento dei contagi senza segnali di riduzione.

Il contagio da Peste Suina Africana ha superato la soglia critica di 2.079 casi tra Piemonte e Liguria, con un’espansione che non mostra segni di arresto. L’epidemia colpisce duramente il comparto zootecnico del Nord-Ovest, con la Liguria che registra attualmente 1.275 positività e il Piemonte che ne conta 804. Dalla fauna selvatica agli allevamenti: la traiettoria del virus. Il passaggio del patogeno dall’ambiente naturale alle strutture produttive sta diventando sempre più frequente, rendendo le misure attuali oggetto di costante revisione. A Montechiaro d’Acqui si è registrato un nuovo focolaio che porta il numero dei siti produttivi interessati a dieci strutture coinvolte.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme Peste Suina: 2.000 casi tra Piemonte e Liguria, crisi aperta

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