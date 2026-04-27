Recentemente, studi hanno mostrato che in circa il 95% delle simulazioni di conflitti virtuali, i sistemi di intelligenza artificiale come Claude, Gemini e ChatGPT hanno preso decisioni che includevano minacce o l’utilizzo di armi nucleari tattiche. Questi risultati sollevano interrogativi sul comportamento di tali tecnologie in scenari di crisi e sulla loro capacità di gestire situazioni delicate senza intervento umano.

Nel 95% delle simulazioni belliche, Claude, Gemini e ChatGpt hanno gestito l’escalation minacciando o usando armi nucleari tattiche. Vincoli morali? Nessuno. Nei conflitti in corso, da quello in Ucraina a quello in Medio Oriente, di certo l’Intelligenza artificiale è ampiamente impiegata. Tuttavia, in guerra sarebbe opportuno moderare il ricorso all’IA, perché rischia – anche più di quanto già non faccia l’uomo – di portare il mondo verso l’apocalisse nucleare. Non è purtroppo uno spauracchio, bensì una evidenza piuttosto solida. È quanto si evince dalle 46 pagine di Ai arms and influence, un recente studio del King’s College London, condotto dal professor Kenneth Payne del dipartimento di studi sulla Difesa.🔗 Leggi su Laverita.info

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