Strange Brew Recensione | l’apocalisse zombie più caffeinata e folle dell’anno

Un videogioco sorprendente e fuori dagli schemi. In un mondo dove l’apocalisse zombie viene scatenata da un latte macchiato alla zucca, la scena si anima con scene folli e azioni al limite del grottesco. I giocatori si trovano a combattere non solo contro zombie, ma anche contro l’assurdità di un’epidemia caffeina. La colonna sonora e il ritmo rapido rendono l’esperienza tutto tranne che noiosa, portando i fan dell’horror a un livello più sfrontato e divertente.

Quando un videogioco decide di costruire la propria identità attorno a un'apocalisse causata da un latte macchiato speziato alla zucca, è chiaro che non stiamo parlando di un titolo convenzionale. Strange Brew abbraccia il nonsense, lo trasforma in stile e costruisce attorno a questa idea un'esperienza arcade sorprendentemente solida. Nei panni di Joe il Papero, mascotte improbabile ma determinata, il giocatore viene catapultato in una fuga continua tra orde di zombi assetati di caos. L'obiettivo è semplice solo in apparenza: sopravvivere abbastanza a lungo da raggiungere la prossima caffetteria MoonDucks ancora operativa.

