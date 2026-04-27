Apertura straordinaria di Palazzo Pucci Martinez | eleganza e storia si disvelano nel cuore delle Madonie

Nel cuore delle Madonie, a Petralia Sottana, il Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco, sarà aperto al pubblico sabato 2 maggio. Le visite si svolgeranno in due turni, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’edificio rappresenta un esempio di architettura storica e ospita al suo interno elementi che raccontano la tradizione locale. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere meglio la struttura e il suo patrimonio.

A Petralia Sottana il Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, sarà aperto al pubblico nella giornata di sabato 2 maggio, con visite previste dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’iniziativa, promossa dal presidente Giuseppe Ferrarello, ed in accordo con l'Amministrazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Sicilia: il borgo degli immortali nel cuore delle MadonieAGI - Il borgo degli 'immortali' si trova nel cuore delle Madonie, i monti che guardano Palermo e la sua provincia: a Geraci Siculo vivono 56... Apertura straordinaria alla bottega Paolo Penko: visita guidata nel cuore dell’arte orafa fiorentinaIl Festival Il Magnifico annuncia con entusiasmo il proseguo delle iniziative “extra Festival”, pensate per accompagnare il pubblico nelle prossime...