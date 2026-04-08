Apertura straordinaria alla bottega Paolo Penko | visita guidata nel cuore dell’arte orafa fiorentina

Da firenzetoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quadro del Festival Il Magnifico, si svolge un’apertura straordinaria presso la bottega di un artista orafa fiorentino, con una visita guidata che permette di esplorare i processi e l’artigianato locale. Le iniziative “extra Festival” proseguono nelle settimane successive, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e visita di luoghi storici e artistici della città. Questi eventi sono rivolti a chi desidera conoscere più da vicino la tradizione e l’arte fiorentina.

Il Festival Il Magnifico annuncia con entusiasmo il proseguo delle iniziative “extra Festival”, pensate per accompagnare il pubblico nelle prossime settimane con momenti di incontro e scoperta dedicati alla storia, all’arte e ai luoghi più significativi di Firenze.Domenica 12 aprile 2026, ore 16. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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