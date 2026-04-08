Apertura straordinaria alla bottega Paolo Penko | visita guidata nel cuore dell’arte orafa fiorentina

Nel quadro del Festival Il Magnifico, si svolge un’apertura straordinaria presso la bottega di un artista orafa fiorentino, con una visita guidata che permette di esplorare i processi e l’artigianato locale. Le iniziative “extra Festival” proseguono nelle settimane successive, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e visita di luoghi storici e artistici della città. Questi eventi sono rivolti a chi desidera conoscere più da vicino la tradizione e l’arte fiorentina.

Il Festival Il Magnifico annuncia con entusiasmo il proseguo delle iniziative “extra Festival”, pensate per accompagnare il pubblico nelle prossime settimane con momenti di incontro e scoperta dedicati alla storia, all’arte e ai luoghi più significativi di Firenze.Domenica 12 aprile 2026, ore 16. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Palazzo Zappalà Gemelli: apertura straordinaria e visita guidataDomenica 8 febbraio 2026, Sicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita da generazioni dietro una riservatezza aristocratica. Visita guidata a Villa Selvatico con apertura straordinariaLa tenuta Selvatico Miola si estende nell’area che un tempo era la Valle e il Colle di Sant’Elena, quest’ultimo detto anche “colle della Stufa” per...