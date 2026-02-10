La Festa del Gigi | una notte anni ' 70 e ' 80 al King di Castelsangiovanni

Sabato sera al King di Castelsangiovanni torna La Festa del Gigi, un evento che richiama le notti degli anni '70 e '80. Alle 22, i dj Ricky Aristarco e Cipy Jay di Rtl 102 faranno ballare gli appassionati con le hit di quel periodo, proponendo un viaggio tra musica, luci e ricordi. La serata è pensata per chi vuole rivivere le atmosfere di quegli anni, tra balli e divertimento.

Sabato 11 aprile alle ore 22 alla discoteca King di Castelsangiovanni torna La Festa del Gigi. Il tema sarà La febbre del sabato sera - musica anni '70 e '80 con Dj Ricky Aristarco e Dj Cipy Jay da Rtl 102.5.Info e prenotazione tavoli: Gigi 3474882557.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

