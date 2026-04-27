Apecar accartocciato dopo un tamponamento | ferite lievi per l’operatore ecologico alla guida

Un incidente tra due veicoli si è verificato sulla strada statale, coinvolgendo un apecar e un altro mezzo. L’impatto è stato violento, causando danni significativi all’apecar, che si è accartocciato, e spingendo l’altro veicolo fuori dalla carreggiata. Alla guida dell’ecologico coinvolto, un operatore ha riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

GALLIPOLI – Il tamponamento è stato alquanto violento e ha fatto temere per l’incolumità di entrambi gli autisti dei mezzi coinvolti, soprattutto in quanto uno si è completamente accartocciato su se stesso, mentre l’altro è finito fuori dalla carreggiata della statale, terminando la sua corsa ai.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: La gamba amputata o solo ferite lievi: mistero su Mojtaba, la Guida "fantasma" In un video l'aggressione choc all'operatore ecologicoAlla base dell'aggressione all'operatore ecologico della Teknoservice in viale di Ponente a Cerignola, a pochi passi dal nuovo commissariato di...