Mojtaba Khamenei, considerato l’erede designato dalla Guida Suprema, è al centro di un mistero che dura ormai più di 100 ore. Si parla di una possibile amputazione alla gamba o di ferite lievi, ma non ci sono conferme ufficiali. La sua assenza prolungata dal pubblico e le notizie contrastanti alimentano la suspence intorno alle sue condizioni di salute.

Da Guida Suprema a Guida Fantasma. Il silenzio di Mojtaba Khamenei, l’erede prescelto dagli «esperti» del regime per guidare la Repubblica islamica, è lungo ormai almeno 100 ore ed entra oggi nel suo quarto giorno. Nessuna apparizione, nemmeno un video o uno straccio di audio per rivolgersi alla nazione sotto attacco. E da più fonti arrivano notizie che spiegano le ragioni di questa assenza. Il nuovo dittatore è ferito. Una frattura al piede, un ematoma all’occhio e lacerazioni al viso provocate dal raid aereo israelo-statunitense, secondo Cnn, New York Times e Reuters, che citano funzionari iraniani e israeliani e fanno risalire le lesioni, al primo giorno di guerra, il 28 febbraio, quando nell’attacco al palazzo governativo nel cuore di Teheran è rimasto ucciso il padre di Mojtaba, Ali Khamenei, e altri quattro membri della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La gamba amputata o solo ferite lievi: mistero su Mojtaba, la Guida "fantasma"

Articoli correlati

L'autopsia su Federica: 23 coltellate, amputata la gamba sinistraAGI - Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto".

Piede fratturato e ferite: mistero sulla salute di Mojtaba KhameneiDopo le notizie del suo possibile ferimento durante gli attacchi delle forze Usa e israeliane molti si chiedono quali siano le condizioni di salute...

Una raccolta di contenuti su La gamba amputata o solo ferite lievi...

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei, dalla gamba amputata alla ferita all’addome: è mistero sulla nuova Guida suprema; Iran, il Nyt conferma: Sono stati gli Usa a bombardare la scuola a Minab; Comandi provinciali e ordini in buste sigillate: così Teheran è sopravvissuta alla decapitazione della leader….

Mojtaba Khamenei ferito alle gambe. Ma il motivo per cui non parla è un altroA tre giorni dall'ufficializzazione domenica della sua nomina a massima guida spirituale iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico, o in video né ha divulgato dichiarazio ... msn.com

Iran, attentato a Mojtaba Khamenei: ferito alle gambe. La nuova Guida Suprema già intercettata ma ora è al sicuro31 May 2019, Iran, Tehran: Mojtaba Khamenei (C), son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, is pictured during a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of ... affaritaliani.it

La notizia era emersa già nei giorni scorsi. E ora arrivano nuovi dettagli sul ferimento di Mojtaba Khamenei. Secondo una fonte, citata dalla Cnn, la nuova Guida Suprema iraniana avrebbe riportato la frattura di un piede, lividi intorno all’occhio sinistro e alcun - facebook.com facebook

Iran, ancora poco chiare le circostanze dell'attacco a Mojtaba Khamenei #iran x.com