La gamba amputata o solo ferite lievi | mistero su Mojtaba la Guida fantasma

Mojtaba Khamenei, considerato l’erede designato dalla Guida Suprema, è al centro di un mistero che dura ormai più di 100 ore. Si parla di una possibile amputazione alla gamba o di ferite lievi, ma non ci sono conferme ufficiali. La sua assenza prolungata dal pubblico e le notizie contrastanti alimentano la suspence intorno alle sue condizioni di salute.

Da Guida Suprema a Guida Fantasma. Il silenzio di Mojtaba Khamenei, l’erede prescelto dagli «esperti» del regime per guidare la Repubblica islamica, è lungo ormai almeno 100 ore ed entra oggi nel suo quarto giorno. Nessuna apparizione, nemmeno un video o uno straccio di audio per rivolgersi alla nazione sotto attacco. E da più fonti arrivano notizie che spiegano le ragioni di questa assenza. Il nuovo dittatore è ferito. Una frattura al piede, un ematoma all’occhio e lacerazioni al viso provocate dal raid aereo israelo-statunitense, secondo Cnn, New York Times e Reuters, che citano funzionari iraniani e israeliani e fanno risalire le lesioni, al primo giorno di guerra, il 28 febbraio, quando nell’attacco al palazzo governativo nel cuore di Teheran è rimasto ucciso il padre di Mojtaba, Ali Khamenei, e altri quattro membri della famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

