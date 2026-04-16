In un video l' aggressione choc all' operatore ecologico

Un video mostra un'aggressione violenta a un operatore ecologico della Teknoservice a Cerignola, in viale di Ponente, vicino al nuovo commissariato di Polizia. L'episodio deriva da un alterco scoppiato per motivi ritenuti banali, legati alla viabilità, tra l'aggressore e il conducente del mezzo della ditta. La scena si svolge nel giro di pochi istanti, con l'aggressore che colpisce l'operatore.

Alla base dell'aggressione all'operatore ecologico della Teknoservice in viale di Ponente a Cerignola, a pochi passi dal nuovo commissariato di Polizia vi sarebbe un diverbio scoppiato per futili moti, legati alla viabilità, tra l'aggressore inferocito e il conducente del mezzo della ditta che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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