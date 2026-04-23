Gian Andrea Turnaturi lancia il libro su come creare un’organizzazione sportiva di successo

Il 24 aprile 2026, a Milano, è stato presentato un nuovo libro dedicato alla creazione e alla gestione di organizzazioni sportive di successo. L’autore analizza le difficoltà burocratiche e amministrative che si incontrano nel gestire associazioni e società sportive, evidenziando i rischi di sanzioni che possono derivare da uno scarso rispetto delle normative vigenti. La pubblicazione si rivolge a chi opera nel settore e desidera approfondire le procedure corrette.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 24.04.2026 – Quando si gestisce un’associazione o una società sportiva è facile rimanere intrappolati nelle maglie della burocrazia, con il rischio di incorrere in sanzioni pesanti, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Da qui l’importanza di una corretta pianificazione societaria con l’aiuto di un vero esperto di settore. Per tutti coloro che desiderano trasformare la passione sportiva in un progetto solido, trasparente e fiscalmente inattaccabile, esce oggi il libro di Gian Andrea Turnaturi “COMMERCIALISTA SPORTIVO. Strategie, strumenti e modelli organizzativi per associazioni e società sportive” (Bruno Editore).🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Gian Andrea Turnaturi lancia il libro su come creare un’organizzazione sportiva di successo Notizie correlate Poste Italiane lancia OPA su Telecom Italia per creare una piattaforma integrataPoste Italiane avvia un’OPA su Telecom Italia per creare un grande gruppo integrato tra reti, servizi digitali e infrastrutture. Colleferro. Presentato a Palazzo Morandi con grande successo il libro “Ventisette” opera prima dello scrittore Andrea ScarchilliA introdurre e presentare l’autore, nativo di Colleferro, di fronte ad un pubblico particolarmente numeroso e caloroso, i Consiglieri Umberto Zeppa e...