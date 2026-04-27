Antisemitismo virus della sinistra | la piazza contagiata dall' intolleranza

Sabato scorso, un corteo è partito da Porta Venezia, accompagnato da gonfaloni, bandiere della Repubblica e striscioni dell'Anpi. La manifestazione ha attirato diverse persone e ha visto anche la presenza di simboli e slogan legati alla lotta contro l'antisemitismo. Durante il corteo, sono stati esposti cartelli e striscioni che hanno suscitato discussioni sulla natura e i messaggi trasmessi. La giornata ha attirato l'attenzione di testate locali e nazionali.

Il corteo per la Liberazione sabato è partito da Porta Venezia con il solito carico di gonfaloni, bandiere della Repubblica, striscioni dell'Anpi. Sembrava l'abituale liturgia antifascista, quella che da settantasette anni dovrebbe unirci tutti intorno al ricordo di chi morì per cacciare i nazifascisti. Poi, all'incrocio con via Senato, il serpentone si è fermato. E non per un problema logistico. Si è fermato perché un pezzo della testa del corteo proprio lo spezzone della Brigata Ebraica, insieme ai gonfaloni istituzionali è stato bloccato da una folla che urlava, fischiava, insultava con una veemenza davvero impressionante. Non è un gruppo di estremisti barricaderi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Antisemitismo virus della sinistra: la piazza contagiata dall'intolleranza Ddl antisemitismo, Delrio: Visioni legittime, ma il dibattito è partito molto male Notizie correlate Epidemia di Nipah, Bassetti: “Morta un’infermiera contagiata dal virus. Ne sentiremo parlare ancora”Il virus Nipah è responsabile di un focolaio in India, nello Stato del Bengala Occidentale. Il passo indietro di Pucci e il coro stonato della sinistra. La Rai: clima d'intolleranzaSi scalda il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo dopo la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione della terza serata.