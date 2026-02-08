Il passo indietro di Pucci e il coro stonato della sinistra La Rai | clima d' intolleranza

La decisione di Andrea Pucci di rinunciare alla conduzione della terza serata di Sanremo ha acceso il dibattito tra i protagonisti della scena politica e dello spettacolo. Mentre sui social si sollevano polemiche, il mondo dello spettacolo si divide tra chi sostiene la scelta e chi la critica. La Rai cerca di mantenere la calma, ma il clima resta teso, con alcuni commentatori che accusano l’atmosfera di essere ormai troppo ostile. La prossima settimana sarà decisiva per capire come si svilupperà questa situazione.

Si scalda il clima attorno al prossimo Festival di Sanremo dopo la rinuncia di Andrea Pucci alla co-conduzione della terza serata. Travolto dalle polemiche dopo l'invito di Carlo Conti ad affiancarlo il 26 febbraio, Pucci ha optato per il passo indietro, nonostante avesse accolto con entusiasmo l'annuncio, con tanto di foto in nudo (sia pur di schiena) pubblicata su Instagram. Post prontamente rimosso dal profilo di Instagram quando la notizia del 'no, grazie' all'Ariston era diventata di dominio pubblico. A Conti la comunicazione sarebbe arrivata nella serata di sabato, costringendolo a mettere nuovamente mano a un cast non ancora definito, quando al gong sul Festival mancano appena due settimane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La Rai prende posizione dopo le minacce rivolte ad Andrea Pucci, che ha deciso di lasciare la conduzione di Sanremo.

Andrea Pucci rinuncia a condurre il Festival di Sanremo 2026.

