Epidemia di Nipah Bassetti | Morta un’infermiera contagiata dal virus Ne sentiremo parlare ancora

Un'infermiera è morta a causa del virus Nipah, che ha provocato un focolaio nello Stato del Bengala Occidentale, in India. La donna si era contagiata lavorando in un ospedale locale, dove era stata in prima linea per settimane. La diffusione del virus, che provoca sintomi simili all'influenza, preoccupa le autorità sanitarie. Ne sentiremo parlare ancora, avvertono gli esperti.
In India si è verificato un focolaio di virus Nipah, una malattia grave con un alto tasso di mortalità, priva di cure e vaccini disponibili.
L’infezione da virus Nipah si diffonde in Asia, ma in Italia si parla poco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
