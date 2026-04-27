Anticipazioni Uomini e Donne 27-30 aprile | lite furiosa tra dame interviene Maria per fermare lo scontro Ciro sempre più indeciso

Tra le puntate di “Uomini e Donne” in programma dal 27 al 30 aprile si registrano momenti di grande tensione, con una lite furiosa tra alcune dame che ha richiesto l'intervento di Maria per sedare lo scontro. Nel frattempo, nel trono classico, si nota una fase di stallo mentre Ciro appare sempre più indeciso nelle sue scelte. La programmazione subirà una pausa venerdì 1° maggio per la festa dei lavoratori.

Le nuove puntate di “Uomini e Donne“, in onda su Canale 5 da lunedì 27 a giovedì 30 aprile (venerdì 1° maggio non sarà in onda per la festa dei lavoratori), saranno caratterizzate da forti tensioni nel trono over e da una fase di stallo nel trono classico. Ad attirare l’attenzione sarà ancora Gemma Galgani,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni marzo 2023: Gemma bacia Silvio. Anticipazioni Uomini e Donne, puntate 16-20 marzo: Gemma chiude una frequentazione, lite tra Alessio e Debora.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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