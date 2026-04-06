Questa settimana, “Uomini e Donne” sarà trasmesso solo dal 7 al 10 aprile 2026, con una programmazione ridotta di quattro giorni. La puntata di lunedì 6 aprile, in occasione di Pasquetta, non andrà in onda e sarà sostituita da una diversa programmazione televisiva. Durante questa settimana, sono previste tensioni tra alcuni protagonisti, con un episodio di lite molto accesa che porterà a un doppio addio improvviso per uno dei partecipanti.

Questa settimana “Uomini e Donne” andrà in onda solo per quattro giorni. Nella giornata di Pasquetta, lunedì 6 aprile, il dating show di Maria De Filippi non verrà trasmesso per lasciare spazio a una programmazione diversa. Le anticipazioni dal 7 al 10 aprile promettono colpi di scena sia nel Trono Classico che nel Trono Over.. L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne 7-10 aprile 2026: tutto crolla per Ciro, doppio addio improvviso dopo una lite durissima. Diego e Cristina. proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni marzo 2023: Riccardo si becca un torta in faccia da Tina. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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