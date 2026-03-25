Gianni Sperti prende posizione e punta il dito contro Alessio, alimentando lo scontro con Matteo ma dimentica il ruolo della redazione nella vicenda. Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio la conduttrice Maria De Filippi, affiancata dagli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. Nel nuovo appuntamento del Trono Classico nuove discussioni tra Sara Gaudenzi e i suoi corteggiatori. Nel Trono Over ennesima rottura tra Rosanna Siino e Alessio Pilli Stella. Scontro tra Matteo, Alessio e Ciro Ad apertura di puntata viene mostrato il filmato della discussione avvenuta al centro studio tra Matteo Stratoti, Alessio Rubeca e Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: Maria De Filippi manda in onda lo scontro tra Ciro, Matteo e Alessio

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«Io ho la coscienza pulita», afferma Sara Gaudenzi, rispondendo alle accuse in studio. Durante la puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2026, la situazione si complica per la tronista. Maria De Filippi resta sulle sue, senza esporsi troppo, mentre gli opinioni - facebook.com facebook