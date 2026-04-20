Stasera in tv su Rai 1 la seconda puntata della serie tv La buona stella | Simone è prigioniero ma Stella scopre una pista che può salvarlo

Da amica.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata della serie televisiva La buona stella. Nella puntata, Simone si trova rinchiuso, mentre Stella scopre una pista che potrebbe aiutarlo a uscire dalla situazione difficile. Simone, Alessia e la piccola Giada sono stati catturati da due agenti di polizia corrotti e al momento non conoscono cosa li attende. La narrazione segue le loro vicende e le scoperte che potrebbero cambiare il corso degli eventi.

Simone, Alessia e la piccola Giada sono prigionieri di due poliziotti corrotti e non sanno cosa li aspetta. A Roma, un suicidio apparentemente slegato alle indagini è la pista che Stella sta seguendo e che potrebbe cambiare il corso di La buona stella. Stasera in tv va in onda la seconda puntata della nuova serie tv crime diretta da Luca Brignone e con Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca e Laura Cravedi per protagonisti. Alle 21.30 l’appuntamento è su Rai 1 e in contemporanea in streaming sull piattaforma di RaiPlay, dove è possibile recuperare on demand gli episodi già trasmessi. Ciò che accade stasera alza decisamente la posta.🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Stasera in tv su Rai 1 la seconda puntata della serie tv La buona stella: Simone è prigioniero, ma Stella scopre una pista che può salvarlo

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