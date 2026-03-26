Insegnante accoltellata il dibattito in rete | Ha scelto di lavorare a scuola non di andare in guerra Finché si dice che questo disagio va compreso non si risolve nulla Mancano le basi date a casa dai genitori

Dopo l'accoltellamento di una insegnante a Trescore Balneario, sui social si sono moltiplicati i commenti relativi alla vicenda. Alcuni utenti sottolineano che l'insegnante ha scelto di lavorare in un ambiente scolastico e non in un contesto di guerra, mentre altri evidenziano come il disagio degli studenti possa essere collegato alla mancanza di valori trasmessi in famiglia. La discussione si concentra sulle cause e le responsabilità di comportamenti violenti in ambito scolastico.