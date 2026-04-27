? Cosa sapere Belli Paci manifesta a Milano con lo striscione Sinistra per Israele durante il 25 aprile.. Il dirigente Anpi mette in dubbio la propria tessera dopo le critiche di Walker Maghnagi.. Il figlio di Liliana Segre ha manifestato a Milano durante il corteo del 25 aprile insieme alla Brigata Ebraica, portando uno striscione con la scritta Sinistra per Israele e mettendo in dubbio la possibilità di mantenere la propria tessera dell’Anpi. L’episodio, avvenuto nel contesto delle celebrazioni milanesi, ha scatenato un dibattito interno all’associazione partigiana dopo le critiche mosse dal presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Maghnagi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anpi, crisi identitaria: il figlio di Segre sfida le polemiche

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