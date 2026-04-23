Premio Delcogliano e Iermano a Benevento la decima edizione

Lunedì 27 aprile si terrà a Benevento la decima edizione del Premio Artistico Letterario dedicato a Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano. L’evento è organizzato dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento e coinvolge partecipanti di vario genere artistico e letterario. La cerimonia si svolgerà in una location della città e vedrà la consegna di riconoscimenti ai vincitori di questa edizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà lunedì 27 Aprile la decima edizione del Premio Artistico Letterario in memoria di Raffaele Delcogliano ed Aldo Iermano, promosso dal Coordinamento Provinciale di Libera Benevento. Il 27 Aprile ricorreranno quarantaquattro anni da quella tragica mattina quando le brigate rosse, con un “patto infame” con la camorra, nel 1982, uccisero a Napoli i nostri due concittadini. Una data che ha segnato fortemente la storia del nostro territorio. Da qui l’impegno di Libera nel creare percorsi plurali e condivisi affinché la memoria diventi patrimonio collettivo ed occasione educativa e formativa. La giornata inizierà con la premiazione presso la Sala consiliare della Provincia alle ore 9.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Premio Delcogliano e Iermano, a Benevento la decima edizione Notizie correlate Leggi anche: Moda e territorio: al Next di Capaccio Paestum la decima edizione del Premio Fashion Leggi anche: Al via la decima edizione della Marcia in Blu per l'Autismo