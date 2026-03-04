Dopo nove anni di chiusura, la Galleria dedicata all’antico Egitto al Castello Sforzesco di Milano riapre al pubblico. La riapertura avviene oggi, 4 marzo 2026, e permette di tornare a visitare le esposizioni permanenti e temporanee all’interno dello spazio. La galleria ospita numerosi reperti archeologici provenienti dall’Egitto antico, che erano stati temporaneamente chiusi durante i lavori di restauro.

Milano, 4 marzo 2026 – Nove anni senza la Galleria dedicata all’antico Egitto all’interno del Castello sforzesco. L’attesa è finita: da domani riapre al pubblico, con un nuovo allestimento, la sezione forse più amata da grandi e piccoli, che potranno ammirare circa 330 reperti tra sarcofagi, amuleti, papiri, bronzetti, vasi canopi e stele, di cui 80 sono esposti per la prima volta e che fanno parte di un patrimonio di oltre 3mila pezzi. L'esposizione permanente, divisa in sei sezioni, è un vero e proprio viaggio nell'Antico Egitto, dal IV millennio a.C. al V secolo d.C. Un dettaglio del nuovo allestimento Il commento di Sala e Sacchi "Restituiamo alla città una Galleria completamente nuova - dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo 9 anni riapre la Galleria dedicata all’antico Egitto al Castello sforzesco: cosa c’è da sapere

