Annamaria Di Rita presidente Ancri Pescara riconfermata consigliera nazionale e referente della regione Abruzzo

Durante il sesto raduno nazionale dell’Ancri, tenutosi a Senigallia presso il Sanbhotel, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche dirigenziali. In questa occasione, Annamaria Di Rita è stata riconfermata come consigliera nazionale e referente della regione Abruzzo. La presenza dei partecipanti ha segnato un momento importante per l’associazione, con un’assemblea che ha coinvolto i soci provenienti da varie zone del paese.

Il sesto raduno dell'Ancri nazionale (associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) si è svolto a Senigallia nel Sanbhotel dove si é tenuta l'assemblea elettiva nazionale per il rinnovo delle cariche dirigenziali. La presidente dell'Ancri Pescara, cavaliere.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Il presidente Marsilio: "Abruzzo laboratorio nazionale della transizione energetica"Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha partecipato a Pescara alla presentazione dello studio sull’impatto socio-economico di Edison... Confesercenti, Lorena Della Motta riconfermata presidente della sede Cesenatico e Gatteo MareNel corso dell’assemblea si è discusso dei principali temi legati all’economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, comparto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Annamaria Di Rita Ancri Pescara raduno nazionale Senigallia; Vincenzo De Luca und die unterstützenden Listen bei den Kommunalwahlen in Salerno; Comunali a Somma Vesuviana, liste e candidati; Amministrative 2026, candidati e liste a sostegno di Giovanni Legnini. Annamaria Palomba eletta presidente della Strada dei Vini del Cantico in UmbriaCambio al vertice per la ’Strada dei Vini del Cantico’, eccellenza enoturistica dell’Umbria. Annamaria Palomba, con votazione unanime dei soci, è stata eletta nuova presidente dell’associazione. lanazione.it Pediatria. La presidente SIP Annamaria Staiano alla guida della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN)La proclamazione è avvenuta al 56° Meeting Annuale della Società Scientifica europea che si è tenuto a Milano dal 15 al 18 maggio. Già Tesoriere ESPGHAN dal 2016 al 2022, la Prof.ssa Staiano ricoprirà ... quotidianosanita.it #salerno Le sette liste a sostegno di Vincenzo De Luca PROGRESSISTI PER SALERNO Oscar Adinolfi Adriana Amendola Eva Avossa Valeria Caggiano Angelo Caramanno Annarita Coscarelli Vittoria Cosentino Vincenzo D’Amato Silvestro D’Amico Gerardo - facebook.com facebook