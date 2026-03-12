Confesercenti Lorena Della Motta riconfermata presidente della sede Cesenatico e Gatteo Mare

Ieri si è svolta l’assemblea elettiva della sede Confesercenti Cesenatico-Gatteo a Mare. Durante l’incontro, Lorena Della Motta, commerciante, è stata riconfermata alla guida dell’associazione. La riunione ha visto la partecipazione dei membri e ha confermato la continuità della presidenza. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine delle votazioni.

Nel corso dell'assemblea si è discusso dei principali temi legati all'economia del territorio, con particolare attenzione a turismo, comparto balneare, ristorazione, pubblici esercizi e commercio. Ampio spazio è stato dedicato anche alle difficoltà che sta attraversando il commercio di vicinato.