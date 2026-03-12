Il presidente Marsilio | Abruzzo laboratorio nazionale della transizione energetica

Il presidente Marsilio ha dichiarato che l’Abruzzo si conferma come un laboratorio di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile. Ha sottolineato come la regione stia lavorando in collaborazione con istituzioni e grandi aziende industriali per promuovere questa trasformazione. La sua affermazione evidenzia l’impegno regionale nel campo della transizione energetica e ambientale.

Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha partecipato a Pescara alla presentazione dello studio sull'impatto socio-economico di Edison in Abruzzo «L'Abruzzo si conferma a pieno titolo un laboratorio di transizione ecologica per uno sviluppo sostenibile, grazie alla sinergia tra istituzioni e grandi player industriali». A dirlo è stato il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, intervenendo nella mattinata di mercoledì 11 marzo, a Pescara, nella sala Petruzzi del Museo delle Genti d'Abruzzo alla presentazione dello studio sull'impatto socio-economico di Edison nella regione. Il presidente Marsilio ha sottolineato come la collaborazione con Edison vada oltre la fornitura energetica.