Annalisa | Mantova in delirio annuncio del secondo concerto per il successo del tour 2026 Nuove prevendite da giovedì

Annalisa aggiunge un secondo concerto a Mantova. Dopo aver registrato il tutto esaurito per il suo primo show al PalaUnical il 25 aprile, la cantante annuncia una data extra il 26 aprile sempre nella stessa location. La richiesta dei fan è così alta che l’artista ha deciso di raddoppiare e aprire nuove prevendite da giovedì. La città si prepara a vivere due serate all’insegna della musica, con il pubblico già in attesa di accaparrarsi i biglietti per vedere Annalisa dal vivo.

Annalisa ha annunciato di raddoppiare la sua presenza a Mantova, con una data aggiuntiva al PalaUnical il 26 aprile, in seguito al sold-out del concerto previsto per il 25 aprile. Il successo della cantautrice, evidenziato da dati di vendita e ascolto significativi, ha portato gli organizzatori a programmare questo evento extra per i suoi fan. La decisione di aggiungere una seconda data nel capoluogo lombardo è una chiara dimostrazione del forte seguito che Annalisa è riuscita a costruire nel panorama musicale italiano. Il suo ultimo disco, “Esibizionista”, ha ottenuto un disco d’oro con oltre 5 milioni di copie certificate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Annalisa torna a esibirsi a Messina con il suo tour 2026, portando sul palco il suo talento e la sua energia.

Annalaisa annuncia una nuova tappa del suo tour a Pesaro, con un concerto previsto per il 14 dicembre 2025.

