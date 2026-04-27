Anita Silei Secchini e Rebecca Mallegni volano ad Alicante | dalla Talent Academy al Mondiale IDF di danza

Due giovani danzatrici italiane hanno lasciato il paese per partecipare al Mondiale IDF di danza ad Alicante, dopo aver frequentato la Talent Academy. Le due ragazze si sono preparate intensamente, dedicando molte ore allo studio e alla pratica, prima di partire per la competizione internazionale. La loro presenza in Spagna rappresenta il raggiungimento di un traguardo importante nel percorso di formazione e crescita artistica.

Firenze, 27 aprile 2026 – C’è un percorso che non si misura solo in competizioni e risultati, ma in ore di studio, disciplina e crescita personale. È quello che ha portato Anita Silei Secchini e Rebecca Mallegni, giovani allieve della Talent Academy, a conquistare un traguardo di rilievo internazionale: la partecipazione al 24° Campionato Mondiale IDF – International Dance Federation, in programma il prossimo 27 maggio ad Alicante, in Spagna, dove rappresenteranno l’Italia. Un risultato che non arriva per caso, ma come esito di un lavoro costruito nel tempo, tra sacrifici quotidiani e un percorso artistico in costante evoluzione. Nel corso...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Anita Silei Secchini e Rebecca Mallegni volano ad Alicante: dalla Talent Academy al Mondiale IDF di danza Notizie correlate Talent Academy di Figline Incisa trionfa a Danza in Fiera con risultati straordinariArezzo, 27 febbraio 2026 – Tre giorni intensi e ricchi di soddisfazioni per gli allievi della Talent Academy di Figline e Incisa, protagonisti lo... Leggi anche: Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale: 10 allievi volano al Festival internazionale