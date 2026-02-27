Tre giorni intensi si sono conclusi con grandi risultati per gli allievi della Talent Academy di Figline Incisa, che hanno partecipato a Danza in Fiera. Durante l’evento, i giovani talenti hanno mostrato le loro capacità, ottenendo riconoscimenti e premi. La manifestazione si è svolta ad Arezzo e ha visto coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Tre giorni intensi e ricchi di soddisfazioni per gli allievi della Talent Academy di Figline e Incisa, protagonisti lo scorso fine settimana a Danza in Fiera, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama coreutico nazionale e internazionale, ospitato come ogni anno a Firenze. Il weekend si è aperto venerdì con un risultato di grande rilievo: le giovani Rebecca Mallegni e Anita Silei Secchini hanno conquistato il terzo posto al concorso Expression, una delle competizioni più selettive del circuito, presentando il loro duo nella categoria junior di hip hop. Un piazzamento che ha dato subito il segno di un fine settimana memorabile per l’accademia figlinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Talent Academy di Figline Incisa trionfa a Danza in Fiera con risultati straordinari

