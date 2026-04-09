Il 27 marzo e l’8 aprile, oltre 150 studenti di Angera hanno partecipato a un’attività di piantumazione di 100 alberi autoctoni, distribuiti tra aree naturali e giardini scolastici. L’iniziativa è stata possibile grazie a un bando vinto dal comune con Ersaf, un ente che si occupa di tutela ambientale. La partecipazione degli studenti ha coinvolto diverse aree del territorio comunale, contribuendo alla riforestazione locale.

Oltre 150 studenti di Angera hanno piantato 100 alberi autoctoni tra aree naturali e giardini scolastici l’8 aprile e il 27 marzo, grazie a un bando vinto dall’amministrazione comunale con Ersaf. L’operazione ha l’impiego di specie forestali locali che raddoppiano l’estensione del verde rispetto ai 50 esemplari inseriti l’anno precedente. Il progetto nasce da una sinergia tra le istituzioni locali e gli istituti d’istruzione del territorio. Il calendario delle attività ha previsto due momenti chiave: il primo appuntamento è avvenuto il 27 marzo, mentre l’ultima fase si è conclusa l’8 aprile con il contributo dei bambini della scuola dell’infanzia Vedani, impegnati nell’innaffiatura, nell’interramento e nel fissaggio dei tutori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angera: 150 studenti piantano 100 alberi per salvare il clima

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