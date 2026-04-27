Angeli in divisa a Lecce | i polizotti Andrea e Nello sventano un suicidio e restano feriti

Nella periferia di Lecce, due agenti delle Volanti sono intervenuti per prevenire un tentativo di suicidio, riuscendo a salvare una persona in difficoltà. Durante l’operazione, i poliziotti sono rimasti feriti, ma sono riusciti a impedire un tragico epilogo. L’intervento dimostra come il pronto intervento delle forze dell’ordine possa fare la differenza in situazioni di emergenza.

LECCE – Il coraggio oltre il dovere d’ufficio. Pochi giorni fa, nella periferia di Lecce, la prontezza e l'altruismo di due agenti delle Volanti hanno evitato un epilogo drammatico. Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio, quando alla sala operativa della questura è giunta una telefonata.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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