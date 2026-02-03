Consigliera di Rivalta ironizza su polizotti feriti | Entrati pestati usciti senza graffi**

Flavia Gaudiano, consigliera comunale di Rivalta, ha suscitato molte polemiche con un commento ironico sui poliziotti rimasti feriti durante il corteo di Askatasuna. Sul suo profilo social, ha scritto: “Entri che ti hanno pestato, esci senza neanche un graffio”, scatenando reazioni contrastanti tra cittadini e forze dell’ordine.

Flavia Gaudiano, consigliera comunale del gruppo misto di Rivalta di Torino, ha ironizzato sui poliziotti feriti durante il corteo di Askatasuna, scrivendo sui social: “Entri che ti hanno pestato, esci senza neanche un graffio”. Il commento è stato reso noto dopo che due agenti, Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, sono stati ricoverati all’ospedale delle Molinette, in seguito alle violenze avvenute nel pomeriggio del 30 gennaio durante la manifestazione nazionale, organizzata in difesa del territorio e della cultura catalana. Le immagini dei due agenti feriti, tra cui Calista, vittima di un pestaggio con martello, hanno generato reazioni forti in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante il corteo di Askatasuna, una consigliera di Rivalta ha commentato in modo sarcastico sui poliziotti feriti.

