A Campo Parignano Minaccia di buttarsi i carabinieri gli parlano e sventano il suicidio

Nella notte tra lunedì e martedì, nel centro di Ascoli, un uomo di circa sessant’anni ha minacciato di buttarsi dal Ponte Nuovo. I carabinieri sono intervenuti e hanno parlato con lui, riuscendo a impedirgli di compiere il gesto. La situazione si è svolta in un clima di tensione, ma il tentativo di suicidio è stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di grande tensione nella notte fra lunedì e ieri nel centro di Ascoli, dove un uomo di circa sessant’anni è stato salvato dai carabinieri mentre tentava di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto dal Ponte Nuovo. Un episodio drammatico che, grazie alla prontezza dei soccorsi e al senso civico di un cittadino, si è concluso con un lieto fine. L’ascolano si era seduto sul ciglio del ponte a Campo Parignano, a oltre trenta metri d’altezza, con l’intenzione di compiere l’estremo gesto. Era notte: sopraffatto dalla disperazione, aveva posato la borsa a terra e fissava il vuoto sotto di sé. A notarlo è stato un passante che, insospettito dai movimenti e intuendo la gravità della situazione, ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Campo Parignano. Minaccia di buttarsi, i carabinieri gli parlano e sventano il suicidio Leggi anche: Tenta il suicidio durante diretta Rai: uomo prova a buttarsi dal ponte, agenti lo fermano Choc a Campo Parignano. Morto nel bagno chimicoUn uomo di 64 anni di Ascoli è stato trovato morto nelle prime ore della mattinata di ieri in un bagno chimico in un cantiere edile in via Montenero...